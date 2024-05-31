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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гасперини: «Недавно я получил предложение из Англии»

31 Мая 2024 • 00:52 Комментировать
Аталанта
...
Фиорентина
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02.06 19:00

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини признался, что мог получить работу в клубе Английской премьер-лиги.

Недавно специалист привёл «Аталанту» к победе в Лиге Европы – первый трофей в тренерской карьере итальянца. Известно, что на Гасперини претендовал «Наполи», однако был и интерес из зарубежных лиг.

«Премьер-лига? Нет, я не уйду сейчас. Недавно я получил предложение из Англии, и оно было очень приятным. Да, запросы из-за границы поступали, но я слишком люблю Италию. Иногда, когда я оказываюсь в других странах, я думаю: «Ого, как красиво, какая атмосфера, но чем я буду заниматься с понедельника по субботу?» – сказал в интервью Gazzetta dello Sport Джан Пьеро.

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Евро-Футбол.Ру,
Аталанта Джан Пьеро Гасперини

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