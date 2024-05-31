Ассистент тен Хага: «Я разговаривал с Санчо, но он просто не понимал меня»

Бенни Маккарти, занимающий должность в тренерском штабе «Манчестер Юнайтед», рассказал, как проходили разговоры с Джедоном Санчо.

Вингер был исключён из команды в сентября из-за конфликта с главным тренером Эриком тен Хагом. Англичанин публично обвинил наставника в предвзятом отношении, после чего отказался приносить извинения. В январе игрок ушёл в аренду в дортмундскую «Боруссию».

«Я разговаривал с Джедоном как тренер, как друг, как человек, который вырос на улице и знает правила игры. Но он просто не понимал меня.

Он сказал: «Я не буду извиняться, поскольку в таком случае я признаю, что я ленив, не выкладываюсь полностью и постоянно опаздываю», – приводит UnitedStand слова Маккарти, специализирующегося на работе с форвардами в «Манчестер Юнайтед».