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Интерес «Манчестер Сити» к Родриго не беспокоит «Реал»

31 Мая 2024 • 00:17 Комментировать
Манчестер Сити
3:1
Вест Хэм

В мадридском «Реале» не обеспокоены из-за интереса «Манчестер Сити» к нападающему Родриго.

Информация о возможном переходе бразильца в ряда английского гранда появилась в четверг. По данным журналиста Хосе Феликса Диаса, 23-летний игрок по-прежнему не рассматривает возможность ухода, и в «Реале» абсолютно спокойны, несмотря на заинтересованность «горожан».

Как принято считать, в новом сезоне Родриго может лишиться постоянного места в стартовом составе в связи с приходом Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Сам форвард «сливочных» недавно заявил, что даже не думает о трансфере в другой клуб.

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