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«Челси» объявит о назначении нового тренера в пятницу

31 Мая 2024 • 00:09 Комментировать
Челси
2:1
Борнмут

Лондонский «Челси» в ближайшее время подтвердит назначение Энцо Марески на должность главного тренера.

«Синие» достигли договорённости по итальянцу с «Лестером», о чём стало известно ещё два дня назад. Согласно обновлённой информации Telegraph, все детали сделки урегулированы, и в настоящий момент юристы работают над последними формальностями. Ожидается, что «Челси» официально объявит о назначении уже в пятницу.

Контракт Энцо Марески с лондонским грандом рассчитан до 2029 года. Также соглашение включает в себя опцию продления ещё на один год.

По имеющимся данным, «Лестер» получит от «Челси» порядка 10 млн евро компенсации за 44-летнего наставника.

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