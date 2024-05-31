«Челси» объявит о назначении нового тренера в пятницу

Лондонский «Челси» в ближайшее время подтвердит назначение Энцо Марески на должность главного тренера.

«Синие» достигли договорённости по итальянцу с «Лестером», о чём стало известно ещё два дня назад. Согласно обновлённой информации Telegraph, все детали сделки урегулированы, и в настоящий момент юристы работают над последними формальностями. Ожидается, что «Челси» официально объявит о назначении уже в пятницу.

Контракт Энцо Марески с лондонским грандом рассчитан до 2029 года. Также соглашение включает в себя опцию продления ещё на один год.

По имеющимся данным, «Лестер» получит от «Челси» порядка 10 млн евро компенсации за 44-летнего наставника.