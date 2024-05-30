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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Беллами возглавил «Бёрнли» после ухода Компани официально

30 Мая 2024 • 23:46 Комментировать

Крейг Беллами, бывший футболист «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» возглавил «Бёрнли». Он стал временно исполняющим обязанности главного тренера клуба Чемпионшипа после того, как пост покинул Венсан Компани. Бельгиец, напомним, возглавил «Баварию». Помогать Беллами будет Майк Джексон. Отмечается, что «Бёрнли» работает над поиском нового главного тренера.

«Бёрнли», напомним, спустя лишь сезон покинул элитный дивизион Англии. Клуб вылетел обратно в Чемпионшип с 19 места, набрав за 38 туров всего лишь 24 балла в свою копилку. Для спасения клубу не хватило весомых девяти баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Крейг Беллами
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