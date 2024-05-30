Французский вундеркинд предпочитает перейти в «Реал» вместо «Ливерпуля» и «ПСЖ»

Гранды европейского футбола продолжают борьбу за центрального защитника «Лилля» Лени Йоро.

18-летний француз знает, что к нему проявляет интерес «Ливерпуль», также в числе потенциальных покупателей давно фигурирует «ПСЖ». При этом, согласно данным журналиста Саймона Джонса, выбором номер один для самого Йоро остаётся мадридский «Реал». «Королевский клуб» недавно попросил игрока не торопиться принимать другие предложения.

Стоимость Лени Йоро оценивается экспертами портала Transfermarkt в 40 млн евро, а действующий контракт футболиста с «Лиллем» рассчитан до середины 2025 года.