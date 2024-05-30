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«Арсенал» может продать сразу двух нападающих

30 Мая 2024 • 22:41 Комментировать
Арсенал
2:1
Эвертон

Лондонский «Арсенал» рассматривает возможность продажи сразу двух форвардов в предстоящее трансферное окно.

«Канониры» готовы рассмотреть предложения по Габриэлю Жезусу, который часто выбывал из-за травм в завершившемся сезоне, докладывает журналист Грэм Бэйли. Кроме того, ряды лондонского гранда может покинуть и второй центральный нападающий – Эдди Нкетиа. Интерес к англичанину проявляют «Вест Хэм», «Фулхэм», «Кристал Пэлас» и «Борнмут».

Стоимость 27-летнего Жезуса, согласно оценке Transfermarkt, составляет 65 млн евро. 25-летний Нкетиа оценивается тем же порталом в 30 млн евро.

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