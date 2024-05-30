«Манчестер Юнайтед» откладывает принятие решения по тен Хагу

Будущее Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» вряд ли определится в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что судьба дальнейшего пребывания специалиста в должности главного тренера «красных дьяволов» будет решена на внутриклубном обсуждении, которое пройдёт на текущей неделе. По обновлённым сведениям журналиста Джеймса Дакера, в «Манчестер Юнайтед» не торопятся подводить итоги – таким образом, будущее тен Хага вряд ли будет определено до конца недели, как предполагалось прежде. Прежде чем принимать решение по нидерландцу, в клубе хотят убедиться, что учтены все факторы и возможные последствия.

«Манчестер Юнайтед» финишировал восьмым в Премьер-лиге, но смог выиграть Кубок Англии, одолев в финале «Манчестер Сити» (2:1).