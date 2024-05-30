Инсайдер Романо высказался о возможном обмене Лукаку на Осимхена

Известный инсайдер Фабрицио Романо прокомментировал информацию о сделке между «Челси» и «Наполи» по обмену Ромелу Лукаку на Виктора Осимхена.

Лидер атаки неаполитанцев давно считается одной из трансферных целей «Челси», в то время как на подписании Лукаку, по слухам, может настоять Антонио Конте, который вот-вот возглавит «партенопейцев». Как докладывает Романо, в настоящий момент клубы не работают над сделкой, несмотря на появившиеся в прессе сообщения.

Известно также, что лондонцы намерены при любых раскладах получить 38 млн фунтов стерлингов (почти 45 млн евро) за продажу бельгийского форварда этим летом.