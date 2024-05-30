Судьба трансфера Бернарду Силвы в «Барселону» будет зависеть от Флика

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернанду Силва всё ещё может оказаться в «Барселоне».

Португалец – давняя трансферная цель каталонского клуба. Сам футболист хотел бы присоединиться к «сине-гранатовым» и готов на сокращение зарплаты ради перехода, а «Манчестер Сити» отпустит свою звезду, если желающие заплатят ранее оговорённую сумму – около 58 млн евро. По сведениям Sport, Хансу-Дитеру Флику предстоит решить, необходим ли его команде Силва. Решение нового рулевого «Барселоны» будет определяющим в вопросе осуществления громкого трансфера.

В настоящий момент приоритетом каталонцев остаётся подписание нового опорного полузащитника.