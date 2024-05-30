Три гранда АПЛ готовы поспорить за футболиста «Ювентуса»

Центральный защитник «Ювентуса» Дин Хейсен попал на радары представителей Английской премьер-лиги.

19-летний футболист провёл минувший сезон в «Роме» на правах аренды. Контракт испанца нидерландского происхождения с «Ювентусом» рассчитан до 2028 года, но уже предстоящим летом перспективный центрбек может перебраться в другой клуб. Как информирует журналист Грэм Бэйли со ссылкой на HITC, за ситуацией с Хейсеном внимательно следят «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Дина Хейсена в 10 млн евро. В минувшей кампании игрок провёл 14 матчей в Серии А, отметившись двумя голами.