Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Три гранда АПЛ готовы поспорить за футболиста «Ювентуса»

30 Мая 2024 • 21:49 Комментировать
Ливерпуль
2:0
Вулверхэмптон

Центральный защитник «Ювентуса» Дин Хейсен попал на радары представителей Английской премьер-лиги.

19-летний футболист провёл минувший сезон в «Роме» на правах аренды. Контракт испанца нидерландского происхождения с «Ювентусом» рассчитан до 2028 года, но уже предстоящим летом перспективный центрбек может перебраться в другой клуб. Как информирует журналист Грэм Бэйли со ссылкой на HITC, за ситуацией с Хейсеном внимательно следят «Тоттенхэм», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед».

Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость Дина Хейсена в 10 млн евро. В минувшей кампании игрок провёл 14 матчей в Серии А, отметившись двумя голами.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Рома Тоттенхэм Ливерпуль Ювентус Манчестер Юнайтед Дин Хейсен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

29 Мая
02:11
Клопп «уколол» владельцев «Челси»: «С такими людьми я бы не продержался в «Ливерпуле» и года»
28 Мая
22:21
В «Ливерпуле» не обеспокоены ситуацией с Трентом, на которого претендует «Реал»
21 Мая
22:30
Ван Перси: «Стиль игры Слота похож на то, к чему «Ливерпуль» привык при Клоппе»
19 Мая
23:03
Клопп обратился к фанатам «Ливерпуля» на прощание 3
21:14
Клопп скандировал имя следующего тренера «Ливерпуля»
20:00
Прощание Клоппа: «Ливерпуль» напоследок одолел «волков»
17:30
«Ливерпуль» - «Вулверхэмптон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
17:05
Клопп выбрал состав на прощальный матч в «Ливерпуле»
02:33
Ливерпуль - Вулверхэмптон: где смотреть прямую трансляцию онлайн
18 Мая
16:30
Прогноз на точный счёт матча Ливерпуль — Вулверхэмптон АПЛ — 19 мая 2024
01:06
Бесплатный прогноз и ставка на матч АПЛ Ливерпуль — Вулверхэмптон АПЛ — 19 мая 2024
17 Мая
21:14
Легенда «Ливерпуля» хочет, чтобы клуб установил памятник Клоппу
12:39
Клопп вспомнил матч, в котором у него мог «случиться инсульт»
12:09
Клопп: «Алькантара - это художник игры, который будет рисовать только самые красивые картины»
11:36
«Ливерпуль» объявил об уходе полузащитника
11:31
Клопп – о Матипе: «Не встречал игроков, которых любили бы также сильно»
11:18
Тьяго Алькантара покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента
10:44
Матип покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента
16 Мая
11:45
Кто станет чемпионом Англии – все интриги последнего тура АПЛ 2
15 Мая
17:24
В честь Клоппа создали пиво 1
15:31
Помощник Клоппа нашёл работу главным тренером
12:51
Клопп не пропустит последний матч в «Ливерпуле»
12:09
«Ливерпулю» предложили подписать полузащитника из Лиги 1 за 15 миллионов евро
14 Мая
05:57
Гвардиола назвал причину неудачи «Ливерпуля» в борьбе за чемпионство 2
05:01
Английский топ-клуб проявлял интерес к Мбаппе
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Звезда «Реала» Модрич выбрал клуб, в котором готов завершить карьеру Мюллер прокомментировал назначение Компани в «Баварию» Модрич назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч» Кроос рассказал, чем займётся после завершения карьеры Беллингем признался, что думает о трансфере Мбаппе в «Реал» Флик мечтает поработать в «Барселоне» с двумя звёздами Бундеслиги Криштиану Роналду закрыл чемпионат дублем в ворота «Аль-Иттихада» Бензема и поставил рекорд по голам за сезон УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий «Флуминенсе» «объявил» о трансфере Холанна Винисиус высказался о вероятном трансфере Мбаппе в «Реал»
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером «Барселона» объявила об увольнении Хави «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»
Спортивные новости
Рыбин: Если ехать на ЧМ, то за золотыми медалями Кожевников сравнил КХЛ и НХЛ Ярославский «Локомотив» хочет летом подписать двух новых форвардов Плющев: Финны никак не могут понять, что они больше не лидеры мирового хоккея Экс-главный тренер сборной России: Дальше четвертьфинала на ЧМ мы бы не прошли Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Мая
22:24 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» откладывает принятие решения по тен Хагу
22:06 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо высказался о возможном обмене Лукаку на Осимхена
21:57 · Англия. Премьер-лига
Судьба трансфера Бернарду Силвы в «Барселону» будет зависеть от Флика
21:49 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ готовы поспорить за футболиста «Ювентуса»
21:26 · Англия. Премьер-лига
Клуб Премьер-лиги нацелился на брата Беллингема
19:48 · Англия. Премьер-лига
Назван лучший игрок семи сильнейших лиг Европы по числу передач
19:47 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» близок к покупке форварда сборной Словении 1
19:07 · Англия. Чемпионшип
Red Bull станет новым титульным спонсором «Лидса»
18:13 · Англия. Премьер-лига
Конец слухам: Маккенна продлил контракт с «Ипсвичем» официально
17:38 · Англия. Премьер-лига
Маскерано обратился к «Манчестер Юнайтед» с просьбой
17:23 · Англия. Премьер-лига
Эден Азар назвал лучшего норвежского игрока наших дней – это не Холанн
17:21 · Англия. Премьер-лига
Назван фаворит в борьбе за Гринвуда
17:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» сообщил Филлипсу решение по его будущему
17:13 · Англия. Премьер-лига
Восемь матчей претендуют на звание лучшего в минувшем сезоне АПЛ
16:59 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не отпустит Салиба на Олимпиаду
Все новости
Рекомендуем