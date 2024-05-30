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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб Премьер-лиги нацелился на брата Беллингема

30 Мая 2024 • 21:26 Комментировать
Кристал Пэлас
5:0
Астон Вилла

Полузащитник «Сандерленда» Джоб Беллингем интересен представителям Английской премьер-лиги.

18-летний англичанин был важным игроком для «чёрных котов» в минувшем розыгрыше Чемпионшипа, и теперь, как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, может отправиться на повышение в элитный дивизион. По сведениям источника, в приобретении юного дарования заинтересован «Кристал Пэлас» – видеть в рядах команды атакующего хавбека хочет лично рулевой «орлов» Оливер Гласнер. Также интерес к брату звезды мадридского «Реала» проявляет «Брентфорд».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Джоба Беллингема в 12 млн евро. Ранее появлялась информация о том, что на футболиста претендуют «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».

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Евро-Футбол.Ру,
Сандерленд Кристал Пэлас Брентфорд трансферы футбола - лето 2024 Джоб Беллингем ещё теги

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