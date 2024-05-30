Назван лучший игрок семи сильнейших лиг Европы по числу передач

Назван абсолютный лидер среди всех игроков семи сильнейших европейских лиг по итогу минувшего футбольного сезона. Им стал хавбек «Манчестер Сити», чемпиона Англии Родри Эрнандес.

По информации Opta, испанец оформил своим партнёрам 3 359 успешных передачи. Это на 300 с лишним больше, чем у его ближайшего преследователя, также игрока чемпионской команды – Гранита Джаки из «Байера». У швейцарца 3 003 передачи. Замыкает первую тройку защитник середняка АПЛ «Брайтона» Льюис Данк – 2 971 пас.

Кстати, в недавнем финале Кубка Англии Родри прервал свою уникальную серию. Если вдруг забыли о чём речь – читайте здесь.