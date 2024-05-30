«Арсенал» близок к покупке форварда сборной Словении

Беньямин Шешко, нападающий «РБ Лейпцига» и сборной Словении, с большой долей вероятности продолжит карьеру в другом клубе.

Как сообщает на своих страницах The Mirror, лондонский «Арсенал» близок к подписанию 20-летнего форварда. Игроком также интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и ряд итальянских клубов.

Беньямин Шешко в прошлом сезоне принял участие в 42 матчах во всех турнирах и 18 раз поразил ворота соперников, также в его активе два ассиста на партнёров по команде. Его контракт с немецким клубом действует до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.