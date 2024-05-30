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«Арсенал» близок к покупке форварда сборной Словении

30 Мая 2024 • 19:47 Комментировать (1)

Беньямин Шешко, нападающий «РБ Лейпцига» и сборной Словении, с большой долей вероятности продолжит карьеру в другом клубе.

Как сообщает на своих страницах The Mirror, лондонский «Арсенал» близок к подписанию 20-летнего форварда. Игроком также интересуются «Манчестер Юнайтед», «Челси» и ряд итальянских клубов.

Беньямин Шешко в прошлом сезоне принял участие в 42 матчах во всех турнирах и 18 раз поразил ворота соперников, также в его активе два ассиста на партнёров по команде. Его контракт с немецким клубом действует до 2028 года, а трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон РБ Лейпциг Беньямин Шешко трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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ВетерПеремен
30 Мая 2024 в 20:43
Отлично!
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