«Ипсвич» посредством официального сайта объявил о продлении контракта с главным тренером. Киран Маккенна поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца сезона 2027/2028.

Таким образом, был положен конец слухам – в последние недели 38-летнего Маккенну активно связывали с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Брайтоном».

Стоит сказать, что «Ипсвич» финишировал на второй позиции в турнирной таблице Чемпионшипа и получил путёвку в Премьер-лигу на следующий сезон.

Добавим, что следующий сезон Английской премьер-лиги по обыкновению стартует в середине августа.