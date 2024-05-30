Главный тренер молодёжной сборной Аргентины Хавьер Маскерано обратился к «Манчестер Юнайтед» с просьбой позволить 19-летнему вингеру Алехандро Гарначо выступить на футбольном турнире Олимпийских игр. На текущий момент «красные дьяволы» не дали ответ аргентинцам, о чём сообщает TNT Sports.

В сезоне 2023/2024 Гарначо провёл за «Манчестер Юнайтед» 50 официальных матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач на партнёров.

Стоит сказать, что футбольный турнир Олимпиады не входит в список турниров ФИФА. По этой причине клубы не обязаны отпускать футболистов в сборные.