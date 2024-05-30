Эден Азар назвал лучшего норвежского игрока наших дней – это не Холанн

Бывший игрок атаки «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар высказался о футболисте, которого он на данный момент считает лучшим в мире норвежским игроком. Это не Эрлинг Холанн, лучший бомбардир АПЛ, уверен Азар.

«Эдегор. Я знаю, вы хотите, чтобы я назвал Холанна, но я считаю Эдегора лучшим игроком», - цитирует Азара Talksport.

Также Азар назвал Фила Фодена лучшим английским игроком (при ныне играющем Гарри Кейне).

Кстати, ранее Opta поделилась крайне интересной статистикой про капитана «Арсенала» Эдегора. Он с отрывом стал лучшим среди сильнейших футбольных первенств Европы по одному из показателей.