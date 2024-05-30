Назван фаворит в борьбе за Гринвуда

Нападающий Мэйсон Гринвуд вряд ли останется в «Манчестер Юнайтед» ближайшим летом после истечения срока аренды в «Хетафе». Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Грэма Бэйли, фаворитом в борьбе за 22-летнего Гринвуда является мадридский «Атлетико».

Сезон 2023/2024 Гринвуд провёл на временной основе в «Хетафе». В 36 матчах чемпионата и Кубка Испании английский нападающий записал на свой счёт десять голов и шесть результативных передач на партнёров.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Мэйсона Гринвуда в 15 миллионов евро.