«Манчестер Сити» сообщил Филлипсу решение по его будущему

«Манчестер Сити» сообщил полузащитнику Кэлвину Филлипсу, что в следующем сезоне он снова может уйти в аренду. Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Грэма Бэйли.

В стане «горожан» понимают, что на сегодняшний день никто не будет пытаться осуществить полноценный трансфер Филлипса.

Вторую часть сезона 28-летний Кэлвин Филлипс провёл в аренде в «Вест Хэме». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают полузащитника в 25 миллионов евро.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что Филлипс предложил свои услуги не кому-нибудь, а «Барселоне».