Восемь матчей претендуют на звание лучшего в минувшем сезоне АПЛ

Английская премьер-лига объявила голосование за лучший матч по итогу сезона. Из 380 встреч выбраны восемь лучших. Среди них:
- «Тоттенхэм» - «Челси» (1:4);
- «Челси» - «Манчестер Сити» (4:4);
- «Ливерпуль» - «Фулхэм» (4:3);
- «Лутон Таун» - «Арсенал» (3:4);
- «Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» (3:4);
- «Борнмут» - «Лутон Таун» (4:3);
- «Ньюкасл» - «Вест Хэм» (4:3);
- «Челси» - «Манчестер Юнайтед» (4:3).
Напомним, что чемпионом по итогу прошедшего сезона в АПЛ вновь стал «Манчестер Сити». «Горожане» опередили «Арсенал» на два балла таблицы.
Вылетели из элитного дивизиона «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Лутон Таун».
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