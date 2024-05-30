Восемь матчей претендуют на звание лучшего в минувшем сезоне АПЛ

Английская премьер-лига объявила голосование за лучший матч по итогу сезона. Из 380 встреч выбраны восемь лучших. Среди них:

- «Тоттенхэм» - «Челси» (1:4);

- «Челси» - «Манчестер Сити» (4:4);

- «Ливерпуль» - «Фулхэм» (4:3);

- «Лутон Таун» - «Арсенал» (3:4);

- «Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» (3:4);

- «Борнмут» - «Лутон Таун» (4:3);

- «Ньюкасл» - «Вест Хэм» (4:3);

- «Челси» - «Манчестер Юнайтед» (4:3).

Напомним, что чемпионом по итогу прошедшего сезона в АПЛ вновь стал «Манчестер Сити». «Горожане» опередили «Арсенал» на два балла таблицы.

Вылетели из элитного дивизиона «Шеффилд Юнайтед», «Бёрнли» и «Лутон Таун».