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«Арсенал» не отпустит Салиба на Олимпиаду

30 Мая 2024 • 16:59 Комментировать

Лондонский «Арсенал» не разрешит защитнику Вильяму Салиба выступить на футбольном турнире летней Олимпиады. Об этом на своих страницах рассказывает Le Parisien.

Стоит отметить, что олимпийский футбольный турнир не входит в список турниров ФИФА, поэтому клубы не обязаны отпускать футболистов. В таких случаях олимпийским командам нужно лишь договариваться с клубами.

Добавим, что в сезоне 2023/2024 Вильям Салиба провёл за «Арсенал» 50 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Олимпийские игры – 2024 пройдут во Франции.

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Евро-Футбол.Ру,
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