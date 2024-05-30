«Арсенал» не отпустит Салиба на Олимпиаду

Лондонский «Арсенал» не разрешит защитнику Вильяму Салиба выступить на футбольном турнире летней Олимпиады. Об этом на своих страницах рассказывает Le Parisien.

Стоит отметить, что олимпийский футбольный турнир не входит в список турниров ФИФА, поэтому клубы не обязаны отпускать футболистов. В таких случаях олимпийским командам нужно лишь договариваться с клубами.

Добавим, что в сезоне 2023/2024 Вильям Салиба провёл за «Арсенал» 50 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт два гола и один результативный пас на партнёра.

Олимпийские игры – 2024 пройдут во Франции.