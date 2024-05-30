Стало известно, при каком условии «Манчестер Сити» начнёт искать замену Гвардиоле

Руководство «Манчестер Сити» может начать поиски нового тренера по ходу следующего сезона.

Как утверждает журналист Роб Доусон, боссы «горожан» поставили условие действующему главному тренеру команды Хосепу Гвардиоле. По информации источника, испанский специалист должен принять решение о своем будущем до Рождества, иначе клуб начнет поиски нового тренера.

Стоит сказать, что трудовой договор 53-летнего Гвардиолы с «Манчестер Сити» истекает летом 2025 года. По итогам минувшего сезона подопечные испанца в четвертый раз подряд стали чемпионами Англии. Отрыв от лондонского «Арсенала», который финишировал вторым, составил два очка.