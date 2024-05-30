«Была влюблена в Роналду»: Футболистка «Манчестер Юнайтед» высказалась о звёздном португальце

Футболистка женской команды «Манчестер Юнайтед» Элла Тун призналась, что ей очень нравился Криштиану Роналду.

«Вероятно, Роналду оказал серьёзное влияние на мою карьеру. Я хотела быть такой же, как Роналду. Я носила его бутсы, я носила футболку под номером 7. Я была влюблена в него – в его навыки и уверенность, с которой он играл.

Мне ни разу не удавалось с ним встретиться. Я видела его один раз, когда девчонки смотрели в окно и говорили: «Это Роналду!» Однажды он прислал мне видео, и я сохранила его в избранном», - сказала Тун Sky Sports.

Стоит сказать, что Элла Тун выступает за «Манчестер Юнайтед» под номером 7.