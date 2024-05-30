Появилась информация о будущем бразильского вратаря «Ливерпуля» Алиссона Бекера.

Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, «Ливерпуль» намерен сохранить 31-летнего футболиста на следующий сезон, несмотря на интерес к вратарю из Саудовской Аравии. По сведениям источника, сам Алиссон хочет продолжить выступать за мерсисайдцев.

В минувшем сезоне Алиссон принял участие в 32 матчах во всех турнирах, пропустил 32 гола и 11 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

Трудовой договор Алиссона с «Ливерпулем» рассчитан до 2027 года. Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 28 миллионов евро.