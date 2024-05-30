«Манчестер Юнайтед» нацелился на защитника «Челси», который оценивается в 30 миллионов евро

«Манчестер Юнайтед» положил глаз на центрального защитника лондонского «Челси» Трево Чалобу. По информации от журналиста Мигеля Дилэйни, «пенсионеры» летом будут готовы продать своего воспитанника за 30 миллионов евро.

Отметим, что весной Чалоба отвоевал себе место в стартовом составе «Челси» и завершил сезон на позитивной ноте. Тем не менее, руководство всё равно хочет продать защитника, чтобы улучшить своё финансовое положение.

Напомним, Чалоба ранее также был интересен итальянскому «Милану». В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги 24-летний футболист отметился одним голом в 13 матчах.