В «Боруссии» приняли решение по Гринвуду

В прессе появлялась информация о том, что летом «Боруссия» может попробовать подписать нападающего Мэйсона Гринвуда. Директор дортмундского клуба Себастьян Кель даже намекал на то, что англичанин действительно интересен «шмелям».

Впрочем, как сообщает портал Goal, ссылаясь на комментатора Кевина Хэтчарда, в «Боруссии» после обсуждений приняли решение не предпринимать попытки подписать 22-летнего Гринвуда.

В сезоне 2023/2024 Мэйсон Гринвуд выступал в аренде за «Хетафе» и даже был признан лучшим игроком команды. Права на форварда принадлежат «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает Гринвуда в 15 миллионов евро.