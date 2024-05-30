Лондонский «Арсенал» намерен продлить трудовой договор с главным тренером команды Микелем Артетой. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, «Арсенал» уже подготовил новый контракт для Артеты, и в ближайшее время стороны проведут переговоры. Утверждается, что в клубе полностью довольны работой 42-летнего специалиста и хотят продолжать строить проект вместе с ним.

Источник отмечает, что если Артета продлит контракт с «Арсеналом», то станет одним из самых высокооплачиваемых тренеров в Европе.

Напомним, Артета возглавляет «Арсенал» с 2019 года. По итогам минувшего сезона команда финишировала на второй строчке в АПЛ, отстав от «Манчестер Сити» всего на два балла.