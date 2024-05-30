Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс предложил себя «Барселоне». Об этом на своих страницах рассказывает испанское издание Sport.

«Барселона» в летнее трансферное окно настроена подписать одного или даже двух полузащитников. В клубе знают о желании Филлипса и ценит игрока, но не торопится принимать решение. Кстати, «сине-гранатовые» интересовались Кэлвином зимой, однако тогда деньги пошли на подписание Витора Роке.

У 28-летнего Филлипса есть несколько вариантов в Премьер-лиге, однако он предпочёл бы уехать из Англии в хороший спортивный проект с Лигой чемпионов. «Манчестер Сити» готов продать хавбека примерно за 30 миллионов евро, однако не исключён вариант ещё одной аренды. Вторую часть сезона 2023/2024 Филлипс провёл в «Вест Хэме».