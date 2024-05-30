Источник: «Манчестер Сити» – последний клуб в карьере Гвардиолы

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в будущем не возглавит другой футбольный клуб. По информации от журналиста Роба Доусона, в следующем этапе карьеры Хосеп хочет работать во главе какой-нибудь сборной.

Сообщается, что «Манчестер Сити» дал Гвардиоле время до декабря, чтобы тот определился со своим будущим. Контракт тренера истекает летом 2025 года, но не исключено, что Хосеп продлит соглашение.

Напомним, Гвардиола с 2016 года выиграл для «Манчестер Сити» 6 чемпионских титулов Английской премьер-лиги. Также Хосеп в прошлом сезоне взял с командой Лигу чемпионов, которая для самого тренера стала третьей в карьере.