«ПСЖ» нацелился на защитника «Ливерпуля»

Защитник «Ливерпуля» Ибраима Конате может трудоустроиться в чемпионате Франции, об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Согласно сведениям источника, в подписании игрока заинтересован «ПСЖ». Парижский гранд привлекает универсальность Конате – футболист способен сыграть как слева, так и справа.

При этом «Ливерпуль» не планирует отпускать Ибраиму и намерен предложить ему новое трудовое соглашение. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2026 года.

В минувшем сезоне АПЛ защитник провел 22 встречи. Конате получил три желтые карточки и один раз был удален с поля.