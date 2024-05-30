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«Тоттенхэм» рассмотрит предложения о продаже Ришарлисона

30 Мая 2024 • 13:28 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» готов рассмотреть предложения о продаже своего нападающего Ришарлисона. По информации от журналиста Дэна Килпатрика, «шпоры» открыты к продаже бразильца, несмотря на слова футболиста о том, что летом он собирается остаться в команде Анге Постекоглу.

Сообщается, что «Тоттенхэм» хотел бы продать Ришарлисона и заработать хорошие деньги на трансфер другого нападающего, который был бы более эффективен у чужих ворот.

Напомним, Ришарлисон в последнем сезоне отметился 11 голами и 4 ассистами в АПЛ. Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» заинтересован в Доминике Соланке из «Борнмута», который забил в чемпионате 19 голов.

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