Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий

30 Мая 2024 • 13:12 Комментировать

Пресс-служба УЕФА представила обновленную версию рейтинга европейских клубов. Первое место в списке занимает «Манчестер Сити», который в четвертый раз подряд стал чемпионом Английской премьер-лиги.

На второй позиции располагается мюнхенская «Бавария», завершившая сезон-2023/2024 без трофеев. Топ-3 замкнул мадридский «Реал», ставший чемпионом Испании. 1 июня «королевский» клуб сыграет в финале Лиги чемпионов и может выиграть еще один трофей.

Четвертым стал французский «ПСЖ», а пятое место досталось «Ливерпулю». В топ-10 также попали: «Рома», «Интер», «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг» и «Челси».

Звезда «Реала» Модрич выбрал клуб, в котором готов завершить карьеру

👍 1
👎 5
💯 0
😍 0
😡 1
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Бавария Манчестер Сити ПСЖ УЕФА ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» потерял Лунина перед финалом Лиги чемпионов 28 команд уже вышли в Лигу чемпионов – весь список «Аталанта» Миранчука лишила Италию шестой путёвки в Лигу чемпионов Звезда «Реала» Модрич выбрал клуб, в котором готов завершить карьеру «Манчестер Юнайтед» принял окончательное решение по тен Хагу Мюллер прокомментировал назначение Компани в «Баварию» Винисиус назвал игрока, который выиграет «Золотой мяч» Модрич назвал игрока, которому вручил бы «Золотой мяч» Кроос рассказал, чем займётся после завершения карьеры Гвардиола ответил на предложение остаться в «Манчестер Сити» навсегда
«Реал» - «Бетис»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Червиченко: «Тот, кто разбирается в футболе, понимает, почему второй мяч влетел в ворота «Ростова» Самое драматичное чемпионство «Зенита»! Бразильскими голами перебороли «Ростов» и стали первыми Манчестер – красный! «МЮ» завоевал Кубок Англии в битве со звёздами «Сити», Холанн опять растворился Три сборные, которые могут выиграть чемпионат Европы — 2024 Хави сделал заявление после новости об увольнении из «Барселоны» Болельщики «Баварии» ошарашены новостью о назначении Компани главным тренером Флик дал первый комментарий после назначения главным тренером «Барселоны» «Барселона» объявила об увольнении Хави «Арсенал» предложит 90 миллионов за звёздного нападающего
Спортивные новости
Кожевников сравнил КХЛ и НХЛ Ярославский «Локомотив» хочет летом подписать двух новых форвардов Плющев: Финны никак не могут понять, что они больше не лидеры мирового хоккея Экс-главный тренер сборной России: Дальше четвертьфинала на ЧМ мы бы не прошли Кожевников: Шведы только вонять могут Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Мая
13:57 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Сити» предложил себя «Барселоне» 1
13:40 · Англия. Премьер-лига
Источник: «Манчестер Сити» – последний клуб в карьере Гвардиолы
13:35 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» нацелился на защитника «Ливерпуля»
13:28 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» рассмотрит предложения о продаже Ришарлисона
12:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может обменять нападающего в Мадрид
12:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по футболисту «Баварии» 1
11:41 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» открыт к тому, чтобы продать Онана 1
11:06 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет вернуться в АПЛ
11:03 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ хочет купить Галлахера у «Челси» 1
09:57 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола советовал руководству «Баварии» назначить Компани
09:41 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готовит топ-трансфер, клуб выбирает между двумя атакующими игроками 1
08:23 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал о влиянии Роналду
07:32 · Англия. Премьер-лига
АПЛ опубликовала пост об Аршавине
07:26 · Англия. Премьер-лига
Рэтклифф ввёл в «Манчестер Юнайтед» пять трансферных правил 3
02:27 · Англия. Премьер-лига
​Артета: «Мне нравился проект, который строил Пиоли в «Милане» 2
Все новости
Рекомендуем