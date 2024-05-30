УЕФА назвал лучший клуб Европы - «Реал» лишь третий

Пресс-служба УЕФА представила обновленную версию рейтинга европейских клубов. Первое место в списке занимает «Манчестер Сити», который в четвертый раз подряд стал чемпионом Английской премьер-лиги.

На второй позиции располагается мюнхенская «Бавария», завершившая сезон-2023/2024 без трофеев. Топ-3 замкнул мадридский «Реал», ставший чемпионом Испании. 1 июня «королевский» клуб сыграет в финале Лиги чемпионов и может выиграть еще один трофей.

Четвертым стал французский «ПСЖ», а пятое место досталось «Ливерпулю». В топ-10 также попали: «Рома», «Интер», «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг» и «Челси».

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