«Манчестер Юнайтед» может обменять нападающего в Мадрид

Мадридский «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» могут обменяться футболистами в летнее трансферное окно, об этом рапортует портал Todofichajes.

Как стало известно источнику, ряды «матрасников» может пополнить нападающий Мэйсон Гринвуд. В случае согласования сделки на «Олд Траффорд» отправится вингер Жоау Фелиш. В минувшем сезоне оба футболиста находились в аренде. Англичанин выступал за «Хетафе», а португалец играл в каталонской «Барселоне».

Гринвуд провел 33 матча в Ла Лиге, забил восемь голов и отдал шесть ассистов. На счету Фелиша семь забитых мячей и три ассиста в 30 встречах.