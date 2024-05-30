«Манчестер Юнайтед» начал переговоры по футболисту «Баварии»

Центральный защитник «Баварии» Маттейс де Лигт может сменить Германию на туманный Альбион. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

По данным источника, в подписании 24-летнего нидерландского игрока заинтересован «Манчестер Юнайтед». Стороны уже вступили в переговоры по трансферу. Главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг одобрил сделку. Он хорошо знаком с возможностями соотечественника по совместной работе в «Аяксе».

Сумма потенциального трансфера может составить порядка 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне де Лигт провел в Бундеслиге 22 матча, забил два гола и получил пять желтых карточек.