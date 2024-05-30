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«Эвертон» открыт к тому, чтобы продать Онана

30 Мая 2024 • 11:41 Комментировать

«Эвертон» открыт к тому, чтобы летом расстаться со своим опорным полузащитником Амаду Онана. По информации от журналиста Грэма Бэйли, «ириски» в настоящий момент активно ищут покупателя на бельгийского футболиста.

Отмечается, что «Эвертон» нуждается в деньгах из-за проблем с финансами. Первым в списке на продажу числится как раз Онана, который считается как раз самым ценным активом мерсисайдской команды.

«Эвертон» летом не хочет расставаться с голкипером Джорданом Пикфордом и центральным защитником Джерредом Брентуэйтом. «Ириски» считают, что продажи Онана будет достаточно для решения проблем.

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