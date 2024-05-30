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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель хочет вернуться в АПЛ

30 Мая 2024 • 11:06 Комментировать

Бывший тренер «Баварии» Томас Тухель намерен немедленно вернуться к работе перед стартом нового сезона. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, немецкий специалист возглавит новую команду довольно быстро, но для этого ему нужно получить подходящее предложение.

Ожидается, что если «Манчестер Юнайтед» решит уволить Эрика тен Хага, Тухель войдёт в шорт-лист манкунианцев на пост нового тренера. Отмечается, что приоритетом Томаса является возвращение в Английскую премьер-лигу, где тренер ранее выигрывал Лигу чемпионов с лондонским «Челси».

Напомним, в минувшем сезоне Тухель не смог выиграть с «Баварией» ни одного трофея.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Томас Тухель
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