Клуб АПЛ хочет купить Галлахера у «Челси»

Полузащитник лондонского «Челси» Конор Галлахер может трудоустроиться в другом клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортуют журналисты The Independent.

По информации источника, оформить трансфер 24-летнего игрока «пенсионеров» собирается бирмингемская «Астон Вилла». Ранее также сообщалось об интересе к Галлахеру со стороны «Тоттенхэма».

Галлахер связан контрактными обязательствами с «Челси» до лета 2025 года. Он выступает за команду с 2022-го. Согласно оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 50 миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ полузащитник сыграл 37 поединков. На его счету пять забитых мячей и семь голевых передач.