Гвардиола советовал руководству «Баварии» назначить Компани

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола советовал мюнхенской «Баварии» назначить Венсана Компани на пост наставника. Напомним, бельгийский специалист уже был объявлен новым тренером «красной машины».

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что Гвардиола дал Компани очень положительную характеристику в переговорах с «Баварией». У Хосепа до сих пор сохраняются хорошие отношения с руководством мюнхенского клуба.

Отметим, что Гвардиола ранее работал в «Баварии» три сезона и трижды выигрывал с командой немецкую Бундеслигу. С 2016 по 2019 год Компани выступал под руководством Хосепа в «Манчестер Сити».