«Барселона» готовит топ-трансфер, клуб выбирает между двумя атакующими игроками

Каталонская «Барселона» летом собирается провернуть топ-трансфер. По информации от журналиста Хосе Альвареса, «сине-гранатовые» выбирают между двумя атакующими игроками.

На радаре у «Барселоны» находятся Нико Уильямс из «Атлетика» Бильбао и Луис Диас из «Ливерпуля». В трансфере последнего очень заинтересован спортивный директор «сине-гранатовых» Деку. Что касается Уильямса, у молодого вингера в контракте прописана сумма отступных в районе 50 миллионов евро.

Отметим, что 21-летний Уильямс в минувшем розыгрыше чемпионата Испании отметился 5 голами и 11 ассистами. 27-летний Диас записал на свой актив 8 голов и 5 ассистов в АПЛ.