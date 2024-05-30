Игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал о влиянии Роналду

«В футболе никто так не влиял на меня, как Криштиану. Считаю Роналду своим товарищем, хотя на протяжении многих лет он являлся кумиром для меня. Проведенное вместе с ним время делает тебя богаче в плане знаний. Я многое почерпнул из его огромного опыта и таланта», - передает слова футболиста FourFourTwo.