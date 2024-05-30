Игрок «Манчестер Юнайтед» рассказал о влиянии Роналду

Защитник Диогу Далот, выступающий за «Манчестер Юнайтед», поделился мнением о нападающем «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
«В футболе никто так не влиял на меня, как Криштиану. Считаю Роналду своим товарищем, хотя на протяжении многих лет он являлся кумиром для меня. Проведенное вместе с ним время делает тебя богаче в плане знаний. Я многое почерпнул из его огромного опыта и таланта», - передает слова футболиста FourFourTwo.
В минувшем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Роналду провел 31 встречу. 39-летний нападающий стал лучшим бомбардиром турнира, отметившись 35 забитыми мячами.
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