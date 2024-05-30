АПЛ опубликовала пост об Аршавине

Пресс-служба Английской премьер-лиги разместила пост, посвященный бывшему нападающему лондонского «Арсенала» и сборной России Андрею Аршавину. Лига вспомнила о покере, который сделал россиянин в поединке против «Ливерпуля» (4:4) на «Энфилде».

«Вы помните Андрея Аршавина. Он забил четыре гола в одном поединке. Это последний футболист «Арсенала», который смог сделать это в АПЛ», - говорится в публикации пресс-службы турнира.

Напомним, что Аршавин защищал цвета «канониров» с 2009 по 2013 год. В общей сложности российский форвард провел за лондонскую команду 144 поединка, в которых записал на свой счет 31 забитый мяч и 45 результативных передач.