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Рэтклифф ввёл в «Манчестер Юнайтед» пять трансферных правил

30 Мая 2024 • 07:26 Комментировать (2)

Бизнесмен Джим Рэтклифф, который является одним из владельцев «Манчестер Юнайтед», ввел пять правил трансферной работы в клубе. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Первое требование – подписывать игроков не старше 25 лет. Второе – не покупать суперзвезд. Третье – стиль игры коллектива установит технический директор клуба Джейсон Уилкокс. Четвертое – тренер будет указывать позицию, на которую ему нужно усиление, но не конкретного футболиста. И пятое – боссы клуба предложат тренерскому штабу трех кандидатов на выбор на каждую позицию.

В настоящий момент пост наставника команды занимает Эрик тен Хаг. Под его руководством команды выиграла Кубок Англии в минувшем сезоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф
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Комментарии (2) Все комментарии
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ВетерПеремен
30 Мая 2024 в 08:09
Верной дорогой идете, товарисчи))
Так и играть будут - как хозяин тактику разработает)
Вайнах 06
30 Мая 2024 в 08:03
Как раз клуб стремится к уровню Ниццы)) туда им и дорога))
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