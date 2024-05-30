Рэтклифф ввёл в «Манчестер Юнайтед» пять трансферных правил

Бизнесмен Джим Рэтклифф, который является одним из владельцев «Манчестер Юнайтед», ввел пять правил трансферной работы в клубе. Об этом рапортуют журналисты таблоида The Sun.

Первое требование – подписывать игроков не старше 25 лет. Второе – не покупать суперзвезд. Третье – стиль игры коллектива установит технический директор клуба Джейсон Уилкокс. Четвертое – тренер будет указывать позицию, на которую ему нужно усиление, но не конкретного футболиста. И пятое – боссы клуба предложат тренерскому штабу трех кандидатов на выбор на каждую позицию.

В настоящий момент пост наставника команды занимает Эрик тен Хаг. Под его руководством команды выиграла Кубок Англии в минувшем сезоне.