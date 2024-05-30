​Артета: «Мне нравился проект, который строил Пиоли в «Милане»

Не секрет, что испанский наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета внимательно следит за итальянским чемпионатом, он сожалеет о том, что «Милан» расстался со Стефано Пиоли. По его мнению, Пиоли отлично справлялся со своей работой и строил очень интересный проект:

- Мне очень нравился проект Пиоли в «Милане», с большим количеством молодых игроков и тренером, который придал команде резкое ускорение после долгого кризиса, - цитирует слова Артеты pianetamilan.it.

Стефано Пиоли тренировал «Милан» с октября 2019 года. Под его руководством клуб вернул себе Скудетто в 2022 году, опередив «Интер» на два очка.