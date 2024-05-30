​Артета: «Мне очень нравится Серия А»

Испанский наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета является большим поклонником итальянского чемпионата Серии А. Он впечатлён мощью миланского «Интера», который в закончившемся сезоне опередил ближайшего конкурента на целых 19 очков.

- Мне очень нравится Серия А. Она для опытных игроков и для опытных тренеров. То, что сделал «Интер» в последнее время, невероятно, - цитирует слова Артеты pianetamilan.it.

Напомним, что в 2023 году «Интер» сыграл в финале самого престижного клубного европейского турнира - Лиги чемпионов. Но в финальном матче команда проиграла «Манчестер Сити».