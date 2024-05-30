Вынос «Барселоны» с Месси и не только: Какие матчи были лучшими для Клоппа в «Ливерпуле»

Под руководством Юргена Клоппа «Ливерпуль» провёл множество ярких матчей. Выбрать лучшие из них непросто, поскольку оценивать ту или иную игру можно по-разному. И всё же сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» составило свою версию пятёрки лучших игр для Клоппа в «Ливерпуле».

5 место – «Челси» - «Ливерпуль» 0:1

Дата: 25 февраля 2024.

Турнир: Кубок лиги (финал).

Кто-то справедливо скажет, что Кубок лиги является далеко не самым важным турниром. Но то, как «Ливерпуль» выиграл этот трофей в 2024 году, не может не впечатлять. Перед финалом против «Челси» Клопп из-за травм не мог рассчитывать на 10 игроков. В лазарете числились Салах, Алиссон, Александер-Арнольд, Жота, Нуньес, Собослаи, Матип, Джонс, Алькантара и Байчетич. По ходу первого тайма этот список пополнил и Гравенберх – нидерландца пришлось менять после жёсткого фола Кайседо.

Несмотря на серьёзные кадровые потери, «Ливерпуль» действовал на поле достаточно смело. Смелость продемонстрировал и Клопп, который по ходу второго тайма при счёте 0:0 не побоялся выпустить на замены 19-летнего Кларка, 18-летнего Даннса и 19-летнего Макконнелла. Дело шло к серии пенальти, но на 118-й минуте ван Дейк точно пробил головой после подачи с угла поля от Цимикаса.

«За 20 лет работы, пожалуй, это мой самый особенный трофей», - сказал Клопп после матча.

После игры эксперты нахваливали «Ливерпуль», восхищаясь тем, как «дети Клоппа» смогли завоевать кубок лиги. Кстати, этот трофей стал для Клоппа восьмым и последним у руля мерсисайдской команды.

4 место – «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» 7:0

Дата: 5 марта 2023.

Турнир: чемпионат Англии.

За годы работы Клоппа «Ливерпуль» несколько раз громил «Манчестер Юнайтед». Многие вспоминают победу мерсисайдцев 5:0 на «Олд Траффорд» осенью 2021-го, но всё же 7:0 на «Энфилде» в марте 2023-го более выразительны. Счёт 0:7 – это худший результат в истории «Манчестер Юнайтед». С таким счётом «красные дьяволы» проигрывали 4 раза – в 1926, 1930, 1931 и… 2023 годах. Для манкунианцев это был настоящий позор, причём уступили они принципиальному сопернику – противостояние «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» считается классическим, это северо-западное дерби.

Самое интересное, что в матче «Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» счёт 0:0 держался до 43-й минуты! Перед перерывом команду Клоппа вывел вперёд Гакпо. Тогда никто не мог предположить, что после финального свистка счёт будет неприличным. Дальше голы забивали Нуньес (47-я минута), Гакпо (50-я минута), Салах (66-я минута), Нуньес (75-я минута), Салах (83-я минута) и Фирмино (88-я минута). Это было мощно!

3 место – «Ливерпуль» - «Манчестер Сити» 3:0

Дата: 4 апреля 2018.

Турнир: Лига чемпионов (1/4 финала).

В сезоне 2017/2018 «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сошлись в четвертьфинале Лиги чемпионов. В Премьер-лиге команда Гвардиолы лидировала с огромным отрывом, и именно «горожане» считались фаворитами противостояния. Но Клопп по ходу того сезона серьёзно перестроил свою команду – так, например, в атаке сформировалось трио Салах-Мане-Фирмино, а оборону в начале 2018 года укрепил ван Дейк.

В тот вечер «Ливерпуль» вышел на футбольное поле с серьёзной мотивацией. Быстрые атаки обеспечили команде Клоппа крупное преимущество уже по ходу первого тайма: Салах забил на 12-й минуте, Окслейд-Чемберлен – на 21-й минуте, а Мане – на 31-й минуте. «Манчестер Сити» оказался в глубоком нокдауне. Гвардиола пытался перестроить игру, но счёт 3:0 так и остался гореть на табло «Энфилда» после финального свистка.

Кстати, в ответной игре «Ливерпуль» тоже победил – 2:1. Команда Клоппа в итоге добралась до финала Лиги чемпионов, но проиграла там «Реалу».

2 место – «Ливерпуль» - «Боруссия» Д 4:3

Дата: 14 апреля 2016.

Турнир: Лига Европы (1/4 финала).

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Спустя полгода после назначения в «Ливерпуле» Клопп пересёкся в Лиге Европы со своей бывшей командой – с «Боруссией». Первая игра в Дортмунде завершилась со счётом 1:1, и в начале ответной игры гости из Германии ошарашили соперника и весь «Энфилд» двумя голами: на 5-й минуте забил Мхитарян, а на 9-й минуте – Обамеянг. В те годы ещё работало правило гостевого гола, то есть «Ливерпулю» нужно было забивать как минимум трижды.

Надежду фанатам «Ливерпуля» подарил Ориги, забивший в начале второго тайма. Но на 57-й минуте Ройс вернул «Боруссии» перевес в два гола. Мало кто верил в то, что команда Клоппа сможет вернуться в игру. Тем не менее, на 66-й минуте отличился Коутиньо, а на 78-й минуте – Сахо. На табло горел счёт 3:3, который по-прежнему устраивал бывшую команду Клоппа, а не нынешнюю. «Ливерпуль» в итоге вырвал победу благодаря точному удару головой от Ловрена в компенсированное время – 4:3!

Это был первый по-настоящему большой камбэк «Ливерпуля» с Клоппом. В тот вечер можно было понять, что немец способен построить особенную команду.

1 место – «Ливерпуль» - «Барселона» 4:0

Дата: 7 мая 2019.

Турнир: Лига чемпионов (1/2 финала).

Когда речь идёт о лучшем матче Клоппа в «Ливерпуле», двух мнений быть не может. Конечно, это ответный полуфинал Лиги чемпионов против «Барселоны». Казалось, что после поражения 0:3 на «Камп Ноу» у команды Клоппа нет шансов на проход дальше. Тем более что в ответной игре «Ливерпулю» не могли помочь Салах и Фирмино. Однако в итоге на «Энфилде» случился великий камбэк.

«Ливерпуль» вышел на игру с сумасшедшим настроем и забил быстрый гол – Ориги, заменявший в атаке Фирмино, отличился уже на 7-й минуте. В тот момент «красные» ещё сильнее поверили, что в этой дуэли не всё потеряно. «Барселона» с капитаном Месси на «Энфилде» выглядела растерянно – каталонцы не справлялись с мощным прессингом соперника. На 54-й и 56-й минутах в воротах «Барсы» расписывался Вейналдум, и счёт по сумме двух встреч стал равным. А на 79-й минуте Александер-Арнольд при подаче углового оставил игроков «Барселоны» в дураках. Трент, казалось, уже оставляет мяч кому-то другому, но затем сделал неожиданный пас в штрафную, а Ориги оформил дубль ударом в верхний угол – 4:0! Этот счёт стал итоговым. Феноменальный вечер, который фанаты «Ливерпуля» не забудут.

«Ливерпуль» пробился в финал, где, кстати, обыграл «Тоттенхэм». Это был первый трофей Клоппа у руля «красных».

Каким мы запомнили Клоппа в «Ливерпуле»: 20 лучших цитат

Подготовил Александр Тихий.