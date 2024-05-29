Уокер назвал лучшего правого защитника в мире

Игрок обороны «Манчестер Сити» Кайл Уолкер рассказал, кого из коллег почитает.

«Рис Джеймс. У него есть всё. Если бы мне представилась возможность создать совершенного правого защитника, вышел бы он. Джеймс защищается, атакует, одарен технически, владеет обеими ногами», – цитирует англичанина BBC.

Также Уокер отметил качества, которые присутствуют у Канселу, Хакими и Трента Александра-Арнольда.

В прошедшем сезоне Джеймс провёл за «Челси» 11 встреч во всех турнирах, отличившись двумя ассистами.

Трудовой договор футболиста с английской командой рассчитан до лета 2028 года.