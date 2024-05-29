Маккенна с повышением зарплаты продолжит тренировать «Ипсвич»

Наставник «Ипсвич Таун» Киран Маккенна пролонгирует соглашение с клубом.

Как информирует итальянский журналист Фабрицио Романо в соцсетях, руководство завершает рассмотрение всех документов. Кроме того, контракт предполагает повышение зарплаты для специалиста.

Ранее слухи активно связывали Маккенну с тремя клубами – с «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Брайтоном».

Под руководством Маккенны «Ипсвич» занял второе место в Чемпионшипа и вышел в Премьер-лигу. Теперь северный ирландец рассчитывает хорошо выступить в топ-дивизионе. К слову, следующий чемпионат Англии стартует в середина августа.