Стерлинг «золотое сердце» - игрок «Челси» занялся благотворительностью

Уже второй год подряд Рахим Стерлинг творит благие дела - как сообщает Manchester Evening News, игрок «Челси» оплачивает обучение в университете 14 молодым парням из бедных слоёв населения. Рахим основал благотворительную организацию Raheem Sterling Foundation, и это далеко не единственный его широкий жест по отношению к тем, кому в жизни повезло меньше.

Обучаться его подопечные будут в университетах Лондона и Манчестера - двух городов, которые Рахим знает очень хорошо, ведь в не столь далёком прошлом он выступал в составе «Манчестер Сити». Цвета «Челси» Стерлинг защищает с 2022 года.