Стало известно, кто может сменить Мареску на посту главного тренера «Лестера»

Нидерландский специалист Руд ван Нистелрой может стать новым наставником английского «Лестера». Эту информацию предоставил журналист Саша Тавольери в соцсетях.

По сообщениям различных СМИ, нынешний рулевой «лис» Энцо Мареска в ближайшее время может возглавить «Челси».

Ван Нистелрой ранее работал в ПСВ, который он покинул в мае прошлого года. Также специалист трудился в системе клуба и входил в тренерский штаб сборной Нидерландов.

Что касается Марески, то «Лестер» под его руководством стал победителем прошедшего розыгрыша Чемпионшипа. Кроме того, в Англии наставник известен по работе в тренерском штабе Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити».