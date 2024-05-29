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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два топ-клуба АПЛ хотят перехватить игрока у «Реала»

29 Мая 2024 • 19:16 Комментировать

Летнее трансферное окно вот-вот откроется, и европейские гранды активно строят планы по усилению своих составов. Слухи давно связывают левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса с «Реалом». Впрочем, два клуба Премьер-лиги Англии хотят перехватить 23-летнего канадца. Речь идёт о таких клубах, как «Манчестер Сити» и «Челси». Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Грэма Бэйли.

В то же время отмечается, что сам Дэвис предпочитает перебраться в «Реал». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают канадского футболиста в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Бавария Манчестер Сити Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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