Два топ-клуба АПЛ хотят перехватить игрока у «Реала»

Летнее трансферное окно вот-вот откроется, и европейские гранды активно строят планы по усилению своих составов. Слухи давно связывают левого защитника «Баварии» Альфонсо Дэвиса с «Реалом». Впрочем, два клуба Премьер-лиги Англии хотят перехватить 23-летнего канадца. Речь идёт о таких клубах, как «Манчестер Сити» и «Челси». Об этом рассказывает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Грэма Бэйли.

В то же время отмечается, что сам Дэвис предпочитает перебраться в «Реал». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают канадского футболиста в 50 миллионов евро.